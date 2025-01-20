2025.01.20 18:09

У въезжавшего в Литву белоруса было два водительских удостоверения и оба фальшивых

 
ru.DELFI.lt
Medininkų pasienio kontroles punktas
Medininkų pasienio kontroles punktas
ФОТО: VSAT

На Медининкском КПП в Литву не впустили гражданина Беларуси, который предъявил пограничникам два водительских удостоверения – латвийское и белорусское. Оба были фальшивыми.

18 января пограничники Падварёнской заставы на Медининкском КПП проверяли документы водителя легкового автомобиля BMW 530 с латвийскими номерами.

Автомобилем управлял 34-летний гражданин Беларуси. Документы на машину были в порядке, но подозрения вызвали права – латвийские и белорусские. Пограничники заподозрили, что и то и другое удостоверение - фальшивое.

Подозрительные документы были конфискованы, белорусу назначен штраф за вождение без документа в размере 375 евро. Его также лишили возможности 6 месяцев управлять автомобилем.

Иностранца не впустили на территорию Литвы, ему пришлось вернуться в Беларусь. Автомобиль передали соотечественнику белоруса.

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