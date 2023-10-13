У литовских таможенников крупный "улов". На 145 000 евро

Гражданин России , въехавший на КПП "Райгардас" на грузовике Scania, заявил таможенникам, что намерен проехать транзитом через Литву в Калининградскую область России.

Он сказал, что ехал пустым, без груза. Однако, проверив машину рентгеновской системой контроля, таможенники заметили тайник в потолке полуприцепа-рефрижератора Scania. При детальной проверке там были обнаружены сигареты – около 35 000 пачек сигарет "Минск" и NZ Gold, стоимость которых с учетом обязательных налогов составляет около 145 000 евро.