У каунасца нашли наркотические вещества и газовый револьвер

По данным Главного комиссариата полиции Каунасского уезда, задержанный в среду в Шилайняе мужчина предположительно занимался распространением наркотических и психотропных веществ среди несовершеннолетних.

„У гражданина были обнаружены различные предположительно наркотическо-психотропные вещества, упаковочные пакетики, электронные весы и газовый револьвер. Каунасец ранее не был известен полиции, он задержан“, – говорится в сообщении полиции.По факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ без цели их сбыта и по факту распространения наркотических или психотропных веществ среди несовершеннолетних начато предварительное расследование.