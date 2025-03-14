2025.03.14 15:19

У каунасца нашли наркотические вещества и газовый револьвер

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Vilniaus policija

Сотрудники Жалякальнисской полиции города Каунаса обнаружили у мужчины (2003 г. р.), предположительно, наркотические и психотропные вещества и газовый револьвер, в результате чего было начато предварительное расследование.

По данным Главного комиссариата полиции Каунасского уезда, задержанный в среду в Шилайняе мужчина предположительно занимался распространением наркотических и психотропных веществ среди несовершеннолетних.

„У гражданина были обнаружены различные предположительно наркотическо-психотропные вещества, упаковочные пакетики, электронные весы и газовый револьвер. Каунасец ранее не был известен полиции, он задержан“, – говорится в сообщении полиции.По факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ без цели их сбыта и по факту распространения наркотических или психотропных веществ среди несовершеннолетних начато предварительное расследование.

За это грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет.

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