Трое жителей Шальчининкай перевозили тысячи контрабандных сигарет

Утром в четверг пограничники остановили в Шальчининкай VW Passat и Audi A6. Последним управлял водитель и ехал один пассажир. Сотрудники Государственной службы охраны границы Литвы (VSAT) обнаружили пять пакетов в салонах и багажниках автомобилей. В них найдено 5 тысяч пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусской этикеткой.
В Вильнюсском пограничном отряде VSAT начато досудебное расследование по факту контрабанды. За такое преступное деяние закон предусматривает штраф или тюремное заключение на срок до четырех лет. Арестованных мужчин - 27, 41 и 42-летних жителей Шальчининкайского района, отпустили после допроса, приняв меры пресечения - письменную подписку о невыезде.