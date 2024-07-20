2024.07.20 11:36

Трое жителей Шальчининкай перевозили тысячи контрабандных сигарет

 
ru.DELFI.lt
Kontrabanda Šalčininkuose
Kontrabanda Šalčininkuose
ФОТО: VSAT

Пограничники арестовали троих мужчин в Шалчининкай, в двух х машинах которых обнаружили пять пакетов контрабандных сигарет.

Утром в четверг пограничники остановили в Шальчининкай VW Passat и Audi A6. Последним управлял водитель и ехал один пассажир. Сотрудники Государственной службы охраны границы Литвы (VSAT) обнаружили пять пакетов в салонах и багажниках автомобилей. В них найдено 5 тысяч пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусской этикеткой.

В Вильнюсском пограничном отряде VSAT начато досудебное расследование по факту контрабанды. За такое преступное деяние закон предусматривает штраф или тюремное заключение на срок до четырех лет. Арестованных мужчин - 27, 41 и 42-летних жителей Шальчининкайского района, отпустили после допроса, приняв меры пресечения - письменную подписку о невыезде.

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