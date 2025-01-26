Трое сотрудников полиции получили ранения при исполнении служебных обязанностей в Утене и Мариямполе

Как сообщили в полиции, 25 января около 6 часов утра в квартире на ул. Вайжганто в Утене во время задержания за домашнее насилие было оказано сопротивление и нанесены ножевые ранения сотруднику отдела реагирования полиции Утенского округа (1977 г.р.). Сотруднику была оказана медицинская помощь, лечение проводится амбулаторно.
Подозреваемый, мужчина 1985 г. р., возможно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения (отказался от прохождения теста на трезвость), помещен в арестантскую Паневежского округа.
В тот же день около 15.20 в Мариямполе, по адресу ул. Й. Басанавичюса, в здании отделения полиции пьяный (1.20 промилле) мужчина (2004 г.р.), задержанный за домашнее насилие, нанес телесные повреждения сотруднику департамента оперативного управления полиции Мариямпольского округа (1972 г.р.) и другому сотруднику (1970 г.р.), которые после получения медицинской помощи лечатся амбулаторно.
Подозреваемый был помещен в арестантскую полиции Каунасского округа.
Полиция начала досудебное расследование по факту сопротивления государственному служащему или лицу, исполняющему функции общественного администрирования.