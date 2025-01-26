Трое сотрудников полиции получили ранения при исполнении служебных обязанностей в Утене и Мариямполе

Как сообщили в полиции, 25 января около 6 часов утра в квартире на ул. Вайжганто в Утене во время задержания за домашнее насилие было оказано сопротивление и нанесены ножевые ранения сотруднику отдела реагирования полиции Утенского округа (1977 г.р.). Сотруднику была оказана медицинская помощь, лечение проводится амбулаторно.

Подозреваемый, мужчина 1985 г. р., возможно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения (отказался от прохождения теста на трезвость), помещен в арестантскую Паневежского округа.