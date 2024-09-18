Трое сомалийцев не доехали до Германии, их перевозчика из Латвии арестовали

Автомобиль Audi A6, ехавший в сторону границы, заметили пограничники, выборочно проверяющие машины на шоссе Мариямполе — Сувалки. Сотрудники пограничной службы обратили внимание, что машины внезапно свернула с магистрали на старую дорогу вдоль границы.

Пограничники начали преследование автомобиля. Остановить его удалось примерно через 1 км. За рулем машины с латвийскими номерами находился 42-летний гражданин Латвии, а на заднем сиденье обнаружили трех иностранцев, представившихся гражданами Сомали. У них не было документов, удостоверяющих личность.

При досмотре в машине были обнаружены пневматический пистолет „Байкал МП-654К“, канистра с бензином и складной нож.