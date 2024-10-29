2024.10.29 15:14

Трамвай врезался в магазин Apple в центре Осло

 
ru.DELFI.lt

Во вторник трамвай врезался в магазин в центре Осло . По данным полиции, в ходе инцидента пострадали как минимум четыре человека, в том числе водитель трамвая.

Сообщается, что в трамвае находилось около 20 человек. В полиции сообщили, что людей из магазина эвакуировали, а место, где произошла авария , в настоящее время оцеплено.

Tramvajus rėžėsi į „Apple“ parduotuvę Oslo centre

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