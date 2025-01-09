Трагическое ДТП в Вильнюсском районе: погибли два человека

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сообщила, что ДТП произошло в 13.20 ч.
В Вильнюсском районе, около деревни Науеи Кальвяляй, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Грузовик горел открытым пламенем. По предварительным данным, погибли водитель и пассажир легковушки.
Позже стало известно, что сначала сообщили о том, что горит грузовик, произошел взрыв. Звонивший сказал, что водителя взрывной волной выбросило из кабины.
На месте происшествия выяснилось, что ДТП произошло, потому что легковой автомобиль Volvo V70 врезался в заднюю часть грузовика. По словам спасателей, погиб водитель легковушки и пассажирка. Сообщается, что водитель грузовика (1969 г.р.) не пострадал, он был трезвым.
Пожарные-спасатели еще тушат грузовик, в котором находились шины.
По данным полиции, на месте ДТП регулируют движение, один экипаж полиции стоит на дороге Парудаминис-Раконис, а другой – Лидское шоссе–Юодшиляй., Образовались заторы.