Трагическое ДТП в Вильнюсском районе: погибли два человека

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сообщила, что ДТП произошло в 13.20 ч.

В Вильнюсском районе, около деревни Науеи Кальвяляй, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Грузовик горел открытым пламенем. По предварительным данным, погибли водитель и пассажир легковушки.

Позже стало известно, что сначала сообщили о том, что горит грузовик, произошел взрыв. Звонивший сказал, что водителя взрывной волной выбросило из кабины.