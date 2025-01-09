2025.01.09 14:47

Трагическое ДТП в Вильнюсском районе: погибли два человека

 
Avarija Vilniaus r.
Avarija Vilniaus r.
ФОТО: Delfi skaitytojas

9 января на Лидском шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, начался пожар. По предварительным данным, погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сообщила, что ДТП произошло в 13.20 ч.

В Вильнюсском районе, около деревни Науеи Кальвяляй, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Грузовик горел открытым пламенем. По предварительным данным, погибли водитель и пассажир легковушки.

Позже стало известно, что сначала сообщили о том, что горит грузовик, произошел взрыв. Звонивший сказал, что водителя взрывной волной выбросило из кабины.

На месте происшествия выяснилось, что ДТП произошло, потому что легковой автомобиль Volvo V70 врезался в заднюю часть грузовика. По словам спасателей, погиб водитель легковушки и пассажирка. Сообщается, что водитель грузовика (1969 г.р.) не пострадал, он был трезвым.

Пожарные-спасатели еще тушат грузовик, в котором находились шины.

По данным полиции, на месте ДТП регулируют движение, один экипаж полиции стоит на дороге Парудаминис-Раконис, а другой – Лидское шоссе–Юодшиляй., Образовались заторы.

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