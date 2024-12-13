Трагическое ДТП в Вильнюсском районе: погиб велосипедист

Департамент полиции сообщает, что ДТП с летальным исходом произошло 12 декабря, в 16.45 ч.

В Вильнюсском районе, в деревне Ужбаляй, на магистрали A2 Вильнюс–Паневежис автомобиль Toyota Prius насмерть сбил выехавшего на проезжую часть велосипедиста.

Несчастье произошло на пути в Вильнюс, сразу за знаком, информирующим о конце магистрали. Велосипедист был без светоотражающего жилета, а велосипед без фар.

Пока на месте происшествия работала полиция, машины могли проезжать только по обочине, обе полосы движения были закрыты.