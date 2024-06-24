Трагическое ДТП в Скуодасском районе: один человек погиб, пятеро пострадали

24 июня, в 17.17 ч. по номеру 112 поступило сообщение о ДТП в Скуодасском районе, около деревни Шарке, на дороге Скуодас-Мажейкяй.
По данным представителей Департамента пожарной безопасности и спасения, во время ДТП погиб один человек.
„Столкнулись два автомобиля. По нынешним данным, пострадали пять человек, один скончался“, – сказал дежурный департамента.
Столкнулись автомобили VW Touran и Opel Meriva. Погиб водитель VW. В Opel Meriva ехала женщина с 4-мя детьми.
В автомобиле Opel три человека были зажаты, их освобождали пожарные. Пострадавших передали в руки врачей. Один из них находится без сознания, 4 в сознании.
Оставить комментарий Читать комментарии