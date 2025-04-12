Трагическое ДТП в Паневежском районе: погиб человек, пострадала беременная женщина

„Сообщаем, что сегодня в 10.47 ч. поступило сообщение о ДТП в деревне Барклайняй, столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В ДТП погиб один человек“, – сообщает представитель Паневежской полиции Каролина Мигановене.
По данным представителя полиции, из-за трагического ДТП движение на дороге A8 ограничено. Полиция просит жителей выбирать другую дорогу.
После столкновения грузовик съехал с дороги. На обочине оказался и один легковой автомобиль.
Пожарные-спасатели вытащили из автомобилей троих пострадавших и передали их в руки врачей. Среди пострадавших есть и беременная женщина.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.