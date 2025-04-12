2025.04.12 13:37

Трагическое ДТП в Паневежском районе: погиб человек, пострадала беременная женщина

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Panevėžio rajone per avariją žuvo žmogus, dar keliems prireikė medikų pagalbos
Panevėžio rajone per avariją žuvo žmogus, dar keliems prireikė medikų pagalbos
ФОТО: JP skaitytojas

Полиция Паневежского района в субботу сообщила о ДТП. Оно произошло в 10.47 ч. в деревне Барклайняй. В ДТП погиб человек. Еще троих пострадавших увезли в больницу. Из-за ДТП было осложнено движение.

„Сообщаем, что сегодня в 10.47 ч. поступило сообщение о ДТП в деревне Барклайняй, столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В ДТП погиб один человек“, – сообщает представитель Паневежской полиции Каролина Мигановене.

По данным представителя полиции, из-за трагического ДТП движение на дороге A8 ограничено. Полиция просит жителей выбирать другую дорогу.

После столкновения грузовик съехал с дороги. На обочине оказался и один легковой автомобиль.

Пожарные-спасатели вытащили из автомобилей троих пострадавших и передали их в руки врачей. Среди пострадавших есть и беременная женщина.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии