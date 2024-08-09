2024.08.09 20:35

Трагическое ДТП в Кедайняй: BMW оказался под тягачом, погиб пассажир

 
ru.DELFI.lt
Avarija magistralėje A1
Avarija magistralėje A1
ФОТО: Jaunius Matonis | DELFI

В пятницу во второй половине дня поступило сообщение о том, что недалеко от Кедайняй, на дороге в сторону Цинкишкис, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сказал Delfi, что сообщение о ДТП поступило в 17.33 ч.

Звонивший сказал, что пострадали три человека. Пожарные-спасатели освободили водителя и передали в руки врачей. Пассажир легковушки скончался.

По словам очевидцев, перед ДТП автомобиль BMW ездил из стороны в сторону, пока не столкнулся с грузовиком.

Представитель полиции Каунасского округа Реда Зараускене сказала, что в Кедайняйском районе, в деревне Баенай, на дороге Аристава-Кедайняй-Цинкишкис столкнулись автомобиль BMW и тягач Scania. Пострадали водитель (1991 г.р.) BMW и пассажир 1962 г.р., скончался пассажир 1967 г.р.

Водитель (1962 г.р.) тягача не пострадал.

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