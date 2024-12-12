Трагическое ДТП в Каунасском районе – погибла женщина

Департамент полиции сообщает, что несчастье произошло 11 декабря, в 17 ч.
В Каунасском районе, в деревне Гайженеляй, на Шакяйском шоссе, автомобиль MAN насмерть сбил шедшую вдоль дороги на обочине женщину.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене информировала, что погибла женщина 1942 г.р.
Водитель (1969 г.р.) был трезвым. Несчастье произошло на неосвещенном участке дороги.
Из-за ДТП было нарушено движение, была открыта только одна полоса.
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