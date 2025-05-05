Трагический пожар в Вильнюсском районе: погиб человек

ЕЦП сообщает, что в 16.08 ч. в доме было обнаружено обгоревшее тело человека.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом.

„Сообщалось, что внутри может находиться мужчина, – сказала она. – Пожарные-спасатели в специальных масках смогли попасть в дом, когда погасили пламя. В доме было обнаружено тело“.