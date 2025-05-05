2025.05.05 16:49

Трагический пожар в Вильнюсском районе: погиб человек

 
Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai
ФОТО: Sarunas Mazeika | DELFI / Šarūnas Mažeika

5 мая, в 15.12 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Мажосёс Катутишкес открытым пламенем горит жилой дом.

ЕЦП сообщает, что в 16.08 ч. в доме было обнаружено обгоревшее тело человека.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом.

„Сообщалось, что внутри может находиться мужчина, – сказала она. – Пожарные-спасатели в специальных масках смогли попасть в дом, когда погасили пламя. В доме было обнаружено тело“.

Пожарным-спасателям удалось спасти находящееся рядом с домом здание. В 16.15 ч. удалось остановить распространение огня.

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