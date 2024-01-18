Трагедия в Траку Воке: на глазах у женщины под лед провалился и утонул ее муж

Несчастье произошло на Зеленой площади в Траку Воке 17 января, в 15.16 ч. Женщина сообщила, что ее муж шел по мосту через водоем и упал в воду. Она сказала, что видит мужа, но не знает, в каком он состоянии.

Женщина (1954 г.р.) рассказала, что они с мужем возвращались из магазина. На мосту муж, который шел первым, поскользнулся и упал в воду. Подозревают, что, падая, он мог ударится головой.