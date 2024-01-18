Трагедия в Траку Воке: на глазах у женщины под лед провалился и утонул ее муж

 
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ФОТО: PAGD
В среду в Траку Воке утонул мужчина. Сначала упавший под лед мужчина звал на помощь, но потом крики прекратились.

Несчастье произошло на Зеленой площади в Траку Воке 17 января, в 15.16 ч. Женщина сообщила, что ее муж шел по мосту через водоем и упал в воду. Она сказала, что видит мужа, но не знает, в каком он состоянии.

Женщина (1954 г.р.) рассказала, что они с мужем возвращались из магазина. На мосту муж, который шел первым, поскользнулся и упал в воду. Подозревают, что, падая, он мог ударится головой.

Женщина утверждает, что муж сознание не терял, двигался и звал на помощь, потом крики прекратились. Тело мужчины 1963 г.р. вытащили пожарные-спасатели, к сожалению, врачи констатировали смерть мужчины.

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