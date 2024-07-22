Трагедия в Германии: обнаружены тела двоих приехавших сюда на заработки литовцев

С порталом Delfi связалась супруга одного из погибших, которая до сих пор не знает, что произошло. Ее муж нашел работу в Германии через компанию Construction Line.
„Компания арендовала им жилье в Ларе, они жили в квартире вчетвером, по двое в каждой комнате, – сказала женщина. – Мы созванивались, все было хорошо. Он планировал до Праздника моря вернуться“.
В последний раз она говорила с мужем 23 июня, на следующий день связаться не удалось.
„26 июня мне позвонили из фирмы и сказали, что их за шум выселили из квартиры. Сказали, о каких-то проблемах с полицией. Но сказали, не переживай, муж вернется, мы купим ему . Я позвонила в компанию через несколько дней, мне сказали, умер друг твоего мужа, а твоего мужа ищет полиция, хочет допросить“, – рассказала женщина.
Ей никто не объяснил, что случилось, поэтому она обратилась в полицию, 4 июля ее мужа объявили в розыск.
„Через неделю мне позвонили из полиции и сообщили о смерти мужа. И все, сказали связаться с посольством в Германии“, – вспоминала женщина.
Посольство обратилось в прокуратуру Германии.
„Мы выяснили, что его тело нашли в пруду. Но непонятно, утонул он или что-то еще. Вещи были на берегу, включая обручальное кольцо. Германия пока тело не отдает, – сказала женщина. – Они скончались при невыясненных обстоятельствах“.
По ее словам, компания, через которую муж уехал на заработки, ничего не комментирует.
Delfi выяснил, что немецкая полиция обнародовала информацию о смерти двоих литовцев чуть больше двух недель назад. Сообщалось, что 11 июля тело 38-летнего мужчины нашли в пруду. Сообщается, что тело пробыло там не один день. Были найдены и документы.
„По данным полиции, до 25 июня этот мужчина жил недалеко от места, где обнаружили его тело. Его объявили в розыск 5 июля. Тело достали спасатели. Поскольку нет данных о насильственной смерти, полиция расследует несчастный случай“, – сказано в сообщении полиции.
28 июня в том же парке на траве было найдено тело 57-летнего литовца, который жил в одной квартире с тем, тело которого нашли в пруду.
„После того как они лишились работы и их выселили с квартиры, мужчины жили в парке, распивали там алкогольные напитки. Причину смерти выяснят судмедэксперты. Пока у полиции нет данных о том, что в смерти мужчины виновны третьи лица“, – сообщает немецкая полиция.
Представители Construction Line ответили на эл. письмо. Они указали, что мужчины работали отделочниками.
„В командировке они начали пить, напились и не явились на работу – своевольно отказались от работы в командировке. Пьяные устроили из арендованного жилья помойку, били окна, пугали других работников, нанесли работодателям материальный ущерб.
На них вызвали полицию, они покинули квартиру и уехали в неизвестном направлении“, – сказано в комментарии компании.
По данным представителей компании, их искали, пытались дозвониться.
„Об этой ситуации работодатель информировал близких работников. Вскоре появилась информация о смерти одного работника, мы сотрудничали со следователями и близкими покойного.
Второй работник пропал, мы обратились в полицию, предоставляли необходимую информацию. Поддерживали контакт с близкими погибших“, – указала компания.