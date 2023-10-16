Трагедия в Англии: во время матча по регби скончался литовец

Несчастье произошло в графстве Кембриджшир.
Рудис представлял клуб городка Висбич.
Сообщается, что во время матча Рудис столкнулся с соперником, упал и уже не встал. Его пытались спасти, применили дефибриллятор, но усилия были тщетными.
Матч был остановлен.
Рудис с подругой Йолантой Киселёвайте воспитывал двухлетнего сына.
"Для нас настало тяжелое время. Но я не могу сдаваться, а должна указать верный путь ребенку. Мы жили вместе 4 года, растили сына Эмилиса, ему всего два года", – сказала cambsnews.co.uk Киселёвайте.
По ее словам, во время матча Андрюс получил удар "в шею и в грудь".
"Все произошло быстро, как во сне. Соперник ударил Артураса в грудь или в шею, это произошло у нас с сыном на глазах, Артураса больше не поднялся", – рассказала женщина.
Женщина объявила сбор помощи, за сутки семье пожертвовали 6000 фунтов стерлингов.