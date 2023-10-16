Трагедия в Англии: во время матча по регби скончался литовец

Несчастье произошло в графстве Кембриджшир.

Рудис представлял клуб городка Висбич.

Сообщается, что во время матча Рудис столкнулся с соперником, упал и уже не встал. Его пытались спасти, применили дефибриллятор, но усилия были тщетными.

Матч был остановлен.

Рудис с подругой Йолантой Киселёвайте воспитывал двухлетнего сына.

"Для нас настало тяжелое время. Но я не могу сдаваться, а должна указать верный путь ребенку. Мы жили вместе 4 года, растили сына Эмилиса, ему всего два года", – сказала cambsnews.co.uk Киселёвайте.

По ее словам, во время матча Андрюс получил удар "в шею и в грудь".

"Все произошло быстро, как во сне. Соперник ударил Артураса в грудь или в шею, это произошло у нас с сыном на глазах, Артураса больше не поднялся", – рассказала женщина.