Тонущего в Нямунасе человека спас отдахающий на гидроцикле

В субботу в Каунасе сообщили о тонущем человеке. Каунасское противопожарно-спасательное управление информирует, что 4 мая около 18:40 поступило сообщение, что вдоль пр. Каралюса Миндаугаса и ул. Бирштонос в реке Нямунас тонет человек.