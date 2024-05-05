2024.05.05 11:49

Тонущего в Нямунасе человека спас отдахающий на гидроцикле

 
ru.DELFI.lt
Baltarusis raižė vandens motociklu Ažvinčio ežerą
Baltarusis raižė vandens motociklu Ažvinčio ežerą
ФОТО: Utenos RAAD

В субботу в Каунасе сообщили о тонущем человеке. Каунасское противопожарно-спасательное управление информирует, что 4 мая около 18:40 поступило сообщение, что вдоль пр. Каралюса Миндаугаса и ул. Бирштонос в реке Нямунас тонет человек.

Когда приехали пожарные, выяснилось, что тонущего мужчину (1981 г. р.) вытащил проезжавший мимо человек на водном мотоцикле.

Спасенный мужчина был в сознании.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии