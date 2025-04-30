Телефонные мошенники выманили у троих жителей Литвы более 35 тысяч евро

По данным Департамента полиции, во вторник в 7.56 ч. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 52-летний мужчина.
Он заявил, что в прошлую пятницу, 25 апреля, примерно в 11 ч., когда он находился дома в Вильнюсе, ему позвонили неизвестны. Они представились сотрудниками телекоммуникационной компании и банка и путем обмана выманили у него 11 тыс. евро.
Во вторник, в 10.40 ч., в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 23-летний мужчина. Он заявил, что 25 апреля около 15.00 ч. в Вильнюсе, когда он находился дома, ему позвонили неизвестные.
Они представились сотрудниками телекоммуникационной компании, банка и полиции и путем обмана выманили у него 14 тыс. 115 евро.
Во вторник, в 14.22 ч. в Шяуляйские городской и районный комиссариаты полиции обратилась 68-летняя женщина.
Она сообщила о мошенничестве, произошедшем в начале апреля.
По словам потерпевшей, 2 апреля, примерно в 10 ч., когда она находилась у себя дома в Шяуляйском районе, ей позвонила неизвестная женщина.
Представившись работницей банка, она путем обмана выманила 9 тыс. 980 евро.
Полиция начала предварительное расследование по всем вышеупомянутым фактам мошенничества.