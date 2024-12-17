2024.12.17 09:56

Телефонные аферы: мошенники обманули жителей на более чем 13 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Мошенники
Мошенники
ФОТО: Shutterstock

В понедельник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратились двое жителей, ставших жертвами телефонных мошенников.

Как сообщается в отчете, в понедельник в полицию обратилась женщина (1959 г. р.) и сообщила, что 3 декабря неизвестные лица позвонили ей по телефону и, представившись сотрудниками полиции, обманным путем заполучили ее электронные банковские данные, после чего похитили с ее банковского счета 8100 евро.

Полиция начала предварительное расследование по статье УК о мошенничестве.

Также поступило сообщение о том, что на прошлой неделе в пятницу вечером в Вильнюсе неизвестный позвонил женщине (1973 г. р.) и, представившись сотрудником службы безопасности банка, обманным путем выманил у нее личные данные, после чего взял на ее имя кредит на сумму 5 тыс. евро, сообщает Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.

Полиция начала предварительное расследование по статье УК о мошенничестве.

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