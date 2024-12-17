Телефонные аферы: мошенники обманули жителей на более чем 13 000 евро

Как сообщается в отчете, в понедельник в полицию обратилась женщина (1959 г. р.) и сообщила, что 3 декабря неизвестные лица позвонили ей по телефону и, представившись сотрудниками полиции, обманным путем заполучили ее электронные банковские данные, после чего похитили с ее банковского счета 8100 евро.
Полиция начала предварительное расследование по статье УК о мошенничестве.
Также поступило сообщение о том, что на прошлой неделе в пятницу вечером в Вильнюсе неизвестный позвонил женщине (1973 г. р.) и, представившись сотрудником службы безопасности банка, обманным путем выманил у нее личные данные, после чего взял на ее имя кредит на сумму 5 тыс. евро, сообщает Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.
Полиция начала предварительное расследование по статье УК о мошенничестве.