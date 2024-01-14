Тайный рейд полиции не обрадовал вильнюсцев - восемь водителей, "рисовавших солнышки", остались без прав

Пассажир задержан
Около 9 часов вечера часть полицейских выстроилась на улице Эрфурта и вскоре остановила BMW. Водитель остановленной машины был трезв, однако подозрения вызвал пассажир. Полицейские решили провести более детальное обследование молодого человека и их интуиция не подвела. В бумажнике молодого человека был обнаружен пакетик с белым порошком, предположительно наркотическим веществом. В связи с обнаружением запрещенных веществ, машину полностью проверила не только полиция, но и служебная собака. Молодого человека арестовали, в отношении него было начато досудебное расследование.
Зимние "забавы"
После того, как на улицах выпало много снега, увеличилось и количество водителей, решивших "насладиться" им. Курсировавшие в полицейской машине без опознавательных знаков сотрудники, выявили 8 водителей-хулиганов.
Первым с водительскими правами распрощался водитель Opel. Мужчина 1992 г. р. на ал. Саулетеке "нарисовал солнце" и его остановили сотрудники полиции.
Водитель Subaru (1994 г. р.) также за несколько минут попался за нарушение и тоже не был доволен.
Около 21.20 не остался незамеченным и водитель BMW (1999 г. р.). Пойманный на улице Мажейкю парень, объяснил полицейским, что просто проверял состояние шин.
А еще один водитель BMW (1996 г. р.) попался на аллее Саулетеке.
Около 23.30 зафиксированная поездка двух автомобилей BMW была поистине красноречивой. На улице Мажейкю друзья петляли один за другим по чрезвычайно скользкой улице, один из них даже несколько раз терял контроль над своим транспортным средством. Молодые люди (2003 и 2003 г.р.), наслаждавшиеся зимними "развлечениями", были наказаны. Один из водителей пытался оправдываться перед полицейскими тем, что он студент и у него нет денег, поэтому у него плохие шины и они буксуют.
Попались и девушки
Две девушки (2001 и 1997 г. р.) также получили "премии" за хулиганское вождение.
Их автомобили BMW "испытывались" на ал.Саулетеке, и молодым водителям придется за это заплатить высокую цену. За хулиганское вождение нарушителям не только придется распрощаться со своими правами, но и заплатить штрафы.