Таможенники задержали почти 15 000 долларов США, контрабандно ввезенные гражданином России

Таможенники дорожного поста Панямуне обнаружили в сумке гражданина России спрятанные деньги, мужчина оправдывался тем, что забыл декларировать деньги.
Как сообщили в Криминальной службе таможни, человек с российским гражданством, пришедший в понедельник пешком на дорожный пост Панямуне из Литвы, декларировал, что у него при себе 60 евро и 59 тыс. российских рублей.
Он сообщил, что возвращается в Калининградскую область России, поскольку истекает срок его временного вида на жительство в Литовской Республике.
У таможенников возникли подозрения из-за большого количества вещей, которые гражданин нес пешком, а при проверке сумки мужчины были обнаружены незадекларированные денежные средства – 14 тыс. 816 долларов США.
Незаконно перевезенные деньги были задержаны. По данному делу о контрабанде наличных денег в Клайпедском отделении Криминальной службы таможни было начато досудебное расследование. Расследование ведет Клайпедская окружная прокуратура.
Таможня Литвы напоминает, что при пересечении внешних границ Евросоюза необходимо декларировать перевозимую наличными сумму, превышающую 10 тыс. евро, или соответствующую ей сумму в другой валюте.