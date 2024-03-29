Таможенники задержали автомобиль, предназначавшийся для продажи в Беларуси

 
ELTA
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BMW X1
BMW X1
ФОТО: Jurgis Paplaitis
Сотрудники Вильнюсской территориальной таможни задержали на Шальчининкском пропускном пункте автомобиль, которым управлял гражданин Беларуси.

На основе предоставленной информации таможенники установили, что гражданин Беларуси перегоняет зарегистрированные в Евросоюзе (ЕС) автомобили в третьи страны в коммерческих целях.

Согласно опубликованному пресс-релизу, автомобиль гражданина Беларуси BMW X1 стоимостью более 26 тыс. евро был задержан как товар.

На водителя составлен протокол о нарушении международных санкций или ограничительных мер, установленных законодательством Литовской Республики.

Гражданину Беларуси грозит штраф с конфискацией автомобиля.

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