Таможенники задержали автомобиль, предназначавшийся для продажи в Беларуси

На основе предоставленной информации таможенники установили, что гражданин Беларуси перегоняет зарегистрированные в Евросоюзе (ЕС) автомобили в третьи страны в коммерческих целях.

Согласно опубликованному пресс-релизу, автомобиль гражданина Беларуси BMW X1 стоимостью более 26 тыс. евро был задержан как товар.

На водителя составлен протокол о нарушении международных санкций или ограничительных мер, установленных законодательством Литовской Республики.