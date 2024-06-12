Таможенники обнаружили контрабанду сигарет в грузе российского цемента

Контрабанда сигарет была обнаружена на прошлой неделе, 7 июня, после того, как система рентгеновского контроля проверила вагоны товарного поезда, прибывшего в Литву из Беларуси. Два вагона, в которых транзитом в Калининградскую область России везли около 14 тонн российского цемента, показались таможенникам подозрительными, поэтому их тщательно проверили. Выяснилось, что пачки сигарет были погребены под слоем цемента.