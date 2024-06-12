2024.06.12 14:26

Таможенники обнаружили контрабанду сигарет в грузе российского цемента

 
ru.DELFI.lt
Контрабанда
Контрабанда
ФОТО: Muitinės kriminalinė tarnyba

Таможенники извлекли из-под цемента на железнодорожной станции Кена контрабандных сигарет стоимостью на 60 тыс. евро. Нелегальные сигареты были закопаны в грузе цемента, который в двух вагонах транзитом везли в Калининградскую область России.

Контрабанда сигарет была обнаружена на прошлой неделе, 7 июня, после того, как система рентгеновского контроля проверила вагоны товарного поезда, прибывшего в Литву из Беларуси. Два вагона, в которых транзитом в Калининградскую область России везли около 14 тонн российского цемента, показались таможенникам подозрительными, поэтому их тщательно проверили. Выяснилось, что пачки сигарет были погребены под слоем цемента.

Поиск контрабанды занял время: сотрудникам пришлось одеть специальные костюмы, чтобы из цемента и достать пачки сигарет. Всего обнаружено 14,6 тысяч пачек белорусских сигарет NZ Gold, их стоимость, включая обязательные налоги, составляет более 60 тыс. евро. Вильнюсское отделение Криминальной таможни начало досудебное расследование по факту контрабанды, расследование ведут прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры.

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