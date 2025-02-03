Таинственное ДТП в старостве Казлу Руды: перевернувшийся автомобиль выслал сигнал об опасности, но водитель исчез

Полиция сообщила, что 3 февраля ночью поступило сообщение о съехавшем с дороги автомобиле. Сигнал о помощи прислала автоматическая система, установленная в автомобиле.
Сигнал о помощи поступил в 1.26 ч. Сообщалось о ДТП в деревне Бундзишкес.
По данным пожарных-спасателей, с дороги в лес съехал и перевернулся автомобиль Volkswagen Passat, людей рядом с машиной не было.
Пожарные-спасатели поставили машину на колеса и отключили аккумулятор. Владельца авто ищет полиция.
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