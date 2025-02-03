2025.02.03 11:02

Таинственное ДТП в старостве Казлу Руды: перевернувшийся автомобиль выслал сигнал об опасности, но водитель исчез

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Šiaulių AVPK

В старостве Казлу Руды в лес заехал и там перевернулся автомобиль, однако водителя в нем к приезду пожарных-спасателей уже не было. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, и куда пропал водитель.

Полиция сообщила, что 3 февраля ночью поступило сообщение о съехавшем с дороги автомобиле. Сигнал о помощи прислала автоматическая система, установленная в автомобиле.

Сигнал о помощи поступил в 1.26 ч. Сообщалось о ДТП в деревне Бундзишкес.

По данным пожарных-спасателей, с дороги в лес съехал и перевернулся автомобиль Volkswagen Passat, людей рядом с машиной не было.

Пожарные-спасатели поставили машину на колеса и отключили аккумулятор. Владельца авто ищет полиция.

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