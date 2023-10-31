Суд в Литве приступит к рассмотрению дела Замольскиса, отбывающего наказание в России

Как сообщила пресс-секретарь Паневежского окружного суда Йолита Гуделене, по этому делу пока проведены организационные заседания, а первое судебное заседание запланировано на вторник.

"Заседание пройдет в смешанном формате: часть потерпевших примет прямое участие в заседании, часть – дистанционное. Р. Замольскис в заседании участвовать не будет, будет участвовать его адвокат", – сказала Й. Гуделене.

В сентябре Паневежский окружной суд принял решение рассмотреть дело Р. Замольскиса в его отсутствие, то есть судить лицо заочно. Данное решение было принято после получения официального отказа России от экстрадиции Р. Замольскиса в Литву.

Как ранее сообщили правоохранительные органы, Р. Замольскис в России был ознакомлен с предъявленными ему обвинениями в Литве, свою вину он не признал и отказался от дачи показаний.