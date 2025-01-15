Суд разрешил взять под арест подозреваемого во врыве в многоквартирном доме

Вильнюсский участковый суд 14 января 2025 г. получил заявление прокурора с просьбой разрешить взять подозреваемого под арест. Судья отчасти удовлетворила просьбу прокурора, и разрешила взять подозреваемого под арест на два месяца. на два месяца - до 14 марта этого года.

Решение суда о назначении ареста может быть в течение 20 дней обжаловано в Вильнюсском окружном суде.

Delfi напоминает, что 3 января, в 11.44 ч. в Вильнюсе, в многоквартирном доме на ул. Дзуку, произошел взрыв.

Взрыв произошел в квартире на пятом этаже. В квартире были выбиты окна, рухнуло внутреннее перекрытие, провалилась крыша. Находившегося в квартире мужчину пожарные-спасатели передали в руки врачей.