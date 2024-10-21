Суд разрешил на три месяца арестовать мужчину, подозреваемого в поджогах госучреждений

ELTA напоминает, что в воскресенье утром сообщалось, что в 7.12 час. поступило сообщение о том, что в здании Министерства национальной обороны, расположенном на улице Швянто Игното, сработала пожарная сигнализация. Когда приехали пожарные, на первом этаже здания было задымление – со стороны двора горела неиспользуемая деревянная входная дверь в здание. Двери были обожжены и деформированы.

„Решение суда основано на двух основных причинах: подозреваемый может скрываться от сотрудников предварительного расследования, прокурора и суда и может совершить новые преступления“, – прокомментировал решение суда Г. Янонис.

Как сообщил Elta пресс-секретарь Районного суда города Вильнюса Гедрюс Янонис, трехмесячный срок содержания под стражей исчисляется со дня временного задержания подозреваемого, т. е. с 20 октября 2024 года по 20 января 2025 года.

Позже поступили сообщения о новых поджогах. Первый инцидент был зафиксирован утром в 5.40 час. – были подожжены временные деревянные конструкции и защитная тканевая пленка здания Генеральной прокуратуры на улице Ринктинес в столице. В 6.14 час. поступило сообщение о поджоге в центре столицы, на улице Одминю. В трехэтажном здании, дверь которого также была подожжена, располагается Сянаместисское староство города Вильнюса.

Через некоторое время, в 6.40 час. поступило сообщение о пожаре на ул. Лабдарю 8 – рядом с Государственной службой по защите прав ребенка и усыновлению был подожжен мусорный контейнер, поджигатель притащил его к входной двери учреждения.