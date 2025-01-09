Суд продлил заключение под стражей обвиняемого в шпионаже в пользу России Мановаса

Мановас до сих пор находился под стражей. В связи с истечением срока избрания данной меры пресечения прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении срока содержания Мановаса под стражей еще на три месяца.

Защита подсудимого ходатайствовала об избрании ему более мягкой меры пресечения, не связанной с ограничением свободы, однако суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Суд основывает свое решение на том, что Мановас обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких преступлений, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.