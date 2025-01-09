2025.01.09 17:53

Суд продлил заключение под стражей обвиняемого в шпионаже в пользу России Мановаса

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Eduardas Manovas („Šiaulių krašto“ archyvo nuotr.)
Eduardas Manovas („Šiaulių krašto“ archyvo nuotr.)
ФОТО: Delfi

Шяуляйский окружной суд в четверг еще на три месяца продлил заключение под стражей бывшего члена Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Эдуардаса Мановаса, обвиняемого в шпионаже в пользу России в составе организованной группы.

Мановас до сих пор находился под стражей. В связи с истечением срока избрания данной меры пресечения прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении срока содержания Мановаса под стражей еще на три месяца.

Защита подсудимого ходатайствовала об избрании ему более мягкой меры пресечения, не связанной с ограничением свободы, однако суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Суд основывает свое решение на том, что Мановас обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких преступлений, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

„Есть данные, что обвиняемый может сбежать. У обвиняемого имеются связи с иностранными лицами, поэтому имеются абсолютные основания для удовлетворения ходатайства прокурора“, - Elta сказал пресс-секретарь Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас.

По словам представителя суда, участники процесса участвовали в судебном заседании дистанционно.

Решение Шяуляйского окружного суда о продлении срока содержания под стражей Мановаса может быть обжаловано в апелляционном порядке.

31 декабря прошлого года прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 82-летний Мановас обвиняется в шпионаже в пользу России.

По данным уголовного дела, обвиняемый в течение длительного времени, соблюдая строжайшую конспирацию, за денежное вознаграждение выполнял задания Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ) по сбору и передаче информации, представляющей интерес для внешней разведки.

В ходе предварительного расследования, проведенного совместно прокурорами Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры, сотрудниками Бюро криминальной полиции Литвы и Департамента государственной безопасности, обвиняемый был выявлен и успешно задержан в начале 2024 года. При задержании также были обнаружены средства, применявшиеся для шпионажа.

Против упомянутого лица выдвинуты обвинения в постоянном сборе информации, интересующей представителей иностранной разведслужбы, ее анализе, составлении сводок, оценок, подготовке информационных справок на русском языке и дистанционной передаче этих данных разведывательной организации РФ в зашифрованных сообщениях.

В начале декабря старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы. Как тогда сообщил прокурор, выявленное в январе этого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.

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