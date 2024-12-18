Суд продлил меру пресечения Степуконису еще на три месяца

Это агентству Elta подтвердил пресс-секретарь Районного суда города Вильнюса Гедрюс Янонис.

По его словам, прокурор попросил продлить срок усиленного надзора. Судья предварительного расследования удовлетворила это ходатайство.

Трехмесячный период исчисляется с 20 декабря 2024 года по 20 марта 2025 года.

Решение суда может быть обжаловано в Вильнюсском окружном суде.