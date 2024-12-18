2024.12.18 16:43

Суд продлил меру пресечения Степуконису еще на три месяца

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Šarūnas Stepukonis
Šarūnas Stepukonis
ФОТО: DELFI montažas

В среду Районный суд города Вильнюса еще на три месяца продлил меру пресечения – усиленный надзор – избранную в отношении партнера BaltCap Infrastructure Fund Шарунаса Степукониса.

Это агентству Elta подтвердил пресс-секретарь Районного суда города Вильнюса Гедрюс Янонис.

По его словам, прокурор попросил продлить срок усиленного надзора. Судья предварительного расследования удовлетворила это ходатайство.

Трехмесячный период исчисляется с 20 декабря 2024 года по 20 марта 2025 года.

Решение суда может быть обжаловано в Вильнюсском окружном суде.

Ш. Степуконис, подозреваемый в присвоении 40 млн евро, был освобожден в марте этого года, после избрания ему меры пресечения – электронного браслета. Эта мера пресечения продлевалась несколько раз.

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