Суд продлил арест обвиняемым в шпионаже в пользу Беларуси

По данным Генпрокуратуры, в ходе предварительного расследования было собрано достаточно данных, которые позволяют обоснованно полагать, что после этой встречи, до задержания в ноябре 2023 года, оба обвиняемых выполняли задания Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Минобороны Республики Беларусь и, по поручению этой организации, за денежное и иное вознаграждение в Литве и Латвии осуществляли сбор и передачу информации, представляющей интерес для иностранных военных структур.

По материалам уголовного дела, представители ГРУ Беларуси были заинтересованы в получении информации о дислоцированной в Литве военной технике и вооружении, принадлежащих ВС Литовской Республики, Добровольческим силам охраны края, Литовскому союзу стрелков и союзникам по НАТО; об инфраструктуре стратегических объектов и их охране; о деятельности Литовского союза стрелков и содержании организуемых учений; о деятельности белорусской оппозиции в Литве и участвующих в ней лицах, а также информации о литовских гражданах, которые могли бы быть завербованы.