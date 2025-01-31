Суд оправдал полицейского, застрелившего женщину при исполнении служебных обязанностей

Как сообщил суд, дело в отношении Д. Шерпитиса по факту убийства человека при исполнении служебных обязанностей прекращается в связи с установлением того, что лицо действовало в пределах необходимой обороны.
По словам судьи Вильнюсского окружного суда Юлиты Дабульските-Райзгене, огласившей приговор по делу, Д. Шерпитис оправдан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, поскольку в его действиях не обнаружено признаков преступления.
Д. Шерпитиса в суд сопровождала большая группа сотрудников полиции, которые, услышав приговор суда, поздравили своего оправданного коллегу.
Решение Вильнюсского окружного суда еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Полицейскому, который в декабре 2023 года застрелил агрессивную женщину в Вильнюсском районе, предъявлено обвинение в ее убийстве с превышением полномочий и злоупотреблением служебным положением.
12 декабря 2023 года в Вильнюсском районе агрессивная женщина, страдавшая расстройством психики, с лопатой напала на автомобиль скорой медицинской помощи и прибывших к ней врачей. Врачи вызвали полицию. Чтобы усмирить агрессивную женщину, полицейские применили газ и электроимпульсное устройство Taser. Однако, как сообщили в полиции, женщина не отреагировала, и специальными мерами усмирить ее не удалось. Женщина с ножом напала и на полицейских. Полицейский выстрелил в женщину несколько раз, один выстрел оказался смертельным.