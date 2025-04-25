2025.04.25 07:42

Суд обязал мужчину возместить ущерб за утерянный электронный браслет слежения

 
Elta
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Apykojė
Apykojė
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Каунасский окружной суд удовлетворил ходатайство Службы пробации Литвы о возмещении ущерба и вынес постановление о взыскании более 1187 евро с гражданина, потерявшего переданное ему электронное устройство слежения — электронный браслет.

Сотрудники Службы пробации Литвы установили, что находящийся под пробационным надзором Й. В. потерял выданное ему электронное устройство слежения — электронный браслет. Была утрачена как основная часть устройства, так и его дополнительная часть.

Служба пробации Литвы написала Й. В. письмо с просьбой добровольно возместить ущерб, однако тот в указанный срок ущерб не возместил и не обращался с просьбой заключить соглашение о возмещении ущерба по частям.

В результате происшествия Службе пробации Литвы был нанесен материальный ущерб в размере 1187,50 евро.

Согласно решению суда, долг будет взыскан в пользу Службы пробации Литвы, сообщили в суде.

Судебный приказ вступает в силу по истечении 20 дней со дня вручения уведомления должнику, если должник не уведомит суд в письменной форме об исполнении судебного приказа и не выдвинет возражений против предъявленного кредитором требования.

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