Суд назначил дату первого заседания по делу Мановаса, обвиняемого в шпионаже в пользу России

Первое судебное заседание суд назначил на 27 января, сообщил представитель суда Витаутас Йончас.
К участию в первом судебном заседании приглашаются государственный обвинитель, защитник подсудимого и подсудимый.
„На данный момент дело планируется рассматривать открыто“, – сообщил Elta представитель суда.
В дальнейшем стороны могут потребовать рассмотрения дела на закрытых заседаниях, дела о шпионаже, как правило, рассматриваются в закрытом порядке.
В начале декабря прошлого года старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы. Как тогда сообщил прокурор, выявленное в январе этого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.
Вскоре после этого информационный портал delfi.lt со ссылкой на свои источники сообщил, подозреваемый – 82-летний бывший консерватор Эдуардас Мановас. Он в 2011 году участвовал в выборах в местные органы власти вместе с СО-ХДЛ.
В последний день декабря прошлого года Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело Эдуардаса Мановаса, обвиняемого в шпионаже в пользу России.
По версии следствия, обвиняемый в течение длительного времени, соблюдая строжайшую конспирацию, за денежное вознаграждение выполнял задания Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ) по сбору и передаче информации, представляющей интерес для внешней разведки.
В ходе предварительного расследования, проведенного совместно прокурорами Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры, сотрудниками Бюро криминальной полиции Литвы и Департамента государственной безопасности, обвиняемый был выявлен и успешно задержан в начале 2024 года. При задержании также были обнаружены средства, применявшиеся для шпионажа.
Против упомянутого лица выдвинуты обвинения в постоянном сборе информации, интересующей представителей иностранной разведслужбы, ее анализе, составлении сводок, оценок, подготовке информационных справок на русском языке и дистанционной передаче этих данных разведывательной организации РФ в зашифрованных сообщениях.
На данный момент в отношении обвиняемого избрана самая строгая мера пресечения – арест.