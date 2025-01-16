2025.01.16 17:38

Суд назначил дату первого заседания по делу Мановаса, обвиняемого в шпионаже в пользу России

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ELTA
Eduardas Manovas
Eduardas Manovas
ФОТО: Delfi

Через несколько недель Шяуляйский окружной суд приступит к рассмотрению уголовного дела, по которому проживающий в Литве 83-летний Эдуардас Мановас обвиняется в шпионаже в составе организованной группы в пользу иностранного государства.

Первое судебное заседание суд назначил на 27 января, сообщил представитель суда Витаутас Йончас.

К участию в первом судебном заседании приглашаются государственный обвинитель, защитник подсудимого и подсудимый.

„На данный момент дело планируется рассматривать открыто“, – сообщил Elta представитель суда.

В дальнейшем стороны могут потребовать рассмотрения дела на закрытых заседаниях, дела о шпионаже, как правило, рассматриваются в закрытом порядке.

В начале декабря прошлого года старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы. Как тогда сообщил прокурор, выявленное в январе этого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.

Вскоре после этого информационный портал delfi.lt со ссылкой на свои источники сообщил, подозреваемый – 82-летний бывший консерватор Эдуардас Мановас. Он в 2011 году участвовал в выборах в местные органы власти вместе с СО-ХДЛ.

В последний день декабря прошлого года Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело Эдуардаса Мановаса, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

По версии следствия, обвиняемый в течение длительного времени, соблюдая строжайшую конспирацию, за денежное вознаграждение выполнял задания Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ) по сбору и передаче информации, представляющей интерес для внешней разведки.

В ходе предварительного расследования, проведенного совместно прокурорами Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры, сотрудниками Бюро криминальной полиции Литвы и Департамента государственной безопасности, обвиняемый был выявлен и успешно задержан в начале 2024 года. При задержании также были обнаружены средства, применявшиеся для шпионажа.

Против упомянутого лица выдвинуты обвинения в постоянном сборе информации, интересующей представителей иностранной разведслужбы, ее анализе, составлении сводок, оценок, подготовке информационных справок на русском языке и дистанционной передаче этих данных разведывательной организации РФ в зашифрованных сообщениях.

На данный момент в отношении обвиняемого избрана самая строгая мера пресечения – арест.

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