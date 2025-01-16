Суд назначил дату первого заседания по делу Мановаса, обвиняемого в шпионаже в пользу России

В начале декабря прошлого года старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы. Как тогда сообщил прокурор, выявленное в январе этого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.

В дальнейшем стороны могут потребовать рассмотрения дела на закрытых заседаниях, дела о шпионаже, как правило, рассматриваются в закрытом порядке.

К участию в первом судебном заседании приглашаются государственный обвинитель, защитник подсудимого и подсудимый.

Вскоре после этого информационный портал delfi.lt со ссылкой на свои источники сообщил, подозреваемый – 82-летний бывший консерватор Эдуардас Мановас. Он в 2011 году участвовал в выборах в местные органы власти вместе с СО-ХДЛ.

В последний день декабря прошлого года Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело Эдуардаса Мановаса, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

По версии следствия, обвиняемый в течение длительного времени, соблюдая строжайшую конспирацию, за денежное вознаграждение выполнял задания Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ) по сбору и передаче информации, представляющей интерес для внешней разведки.