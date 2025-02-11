Столичная полиция разыскивает злоумышленников, похитивших металлический гараж

Как сообщил Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда (ГКПВУ), 22 ноября 2024 года, примерно в 15.15 час. на улице Пушалото был похищен металлический гараж.

По факту кражи начато предварительное расследование.

ГКПВУ сообщает, что в ходе расследования были получены фотографии, на которых запечатлен автомобиль Ford Transit, в котором находились лица, подозреваемые в совершении этого преступления.