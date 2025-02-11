2025.02.11 17:37

Столичная полиция разыскивает злоумышленников, похитивших металлический гараж

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Įtariamųjų mikroautobusas
Įtariamųjų mikroautobusas
ФОТО: Vilniaus AVPK

Вильнюсская полиция разыскивает злоумышленников, похитивших металлический гараж в столице в ноябре прошлого года.

Как сообщил Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда (ГКПВУ), 22 ноября 2024 года, примерно в 15.15 час. на улице Пушалото был похищен металлический гараж.

По факту кражи начато предварительное расследование.

ГКПВУ сообщает, что в ходе расследования были получены фотографии, на которых запечатлен автомобиль Ford Transit, в котором находились лица, подозреваемые в совершении этого преступления.

Įtariamųjų mikroautobusas

Полицейские обращаются к жителям с просьбой – всех, кто что-либо знает об автомобиле Ford Transit, запечатленном на данных фотографиях, просьба связаться со старшим следователем 3-го оперативного отдела Пятого комиссариата полиции города Вильнюса Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Лоретой Бразаускене, тел. +370 609 76809, эл. почта loreta.brazauskiene@policija.lt или позвонить в службу экстренной помощи по номеру 112.

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