Столичная полиция разыскивает пропавших в столице подростков

Полиция разыскивает сбежавших из Вильнюсского кризисного центра на ул. Сталупену подростков. 16-летний Андрей Лавриненко и 12-летняя Эйманте Бакучёните ушли из центра 5 декабря, в 3.20 ч. Подростки сбегают не в первый раз.

Приметы Андрея: рост 175 см, среднего телосложения, волосы темные. На нем была синяя куртка, серые спортивные брюки.

Приметы Эйманте: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы ниже плеч, темные. На ней была серая куртка и джинсы.