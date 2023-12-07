Столичная полиция разыскивает пропавших в столице подростков

 
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ФОТО: Vilniaus aps. VPK
Полиция обращается за помощью к обществу.

Полиция разыскивает сбежавших из Вильнюсского кризисного центра на ул. Сталупену подростков. 16-летний Андрей Лавриненко и 12-летняя Эйманте Бакучёните ушли из центра 5 декабря, в 3.20 ч. Подростки сбегают не в первый раз.

Приметы Андрея: рост 175 см, среднего телосложения, волосы темные. На нем была синяя куртка, серые спортивные брюки.

Приметы Эйманте: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы ниже плеч, темные. На ней была серая куртка и джинсы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просьба звонить следователю Ренате Неманд по номеру 8 672 66136, писать по эл. почте renata.nemand@policija.lt или звонить по номеру 112.

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