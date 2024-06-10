Статистика поражает: остановлены 18 пьяных водителей

8 июня в 00.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Ю.Балчиконё, вероятно нетрезвая женщина 1984 г.р. (от освидетельствования отказалась) управляла автомобилем BMW.
В 2.50 ч. того же дня в Укмергском районе, в деревне Дукстина, на ул. Витауто, нетрезвый (2,56 промилле) мужчина (1976 г.р.) управлял автомобилем Volvo.
В 2.52 ч., сообщили о ДТП в Вильнюсе, на ул. Упес. На стоянке BMW повредил автомобили Tesla и VW. Автомобилем управляла нетрезвая (2,26 промилле) молодая женщина 2003 г.р.
По данным полиции, в Ширвинтском районе пьяный водитель съехал с дороги. Инцидент произошел в 5.13 ч. на 48,85 км Вильнюс-Паневежис. С дороги съехал Audi, которым управлял нетрезвый (1,65 промилле) мужчина (1998 г.р.).
В 9.40 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Грикенай, на ул. Судервес, автомобиль Audi A8, которым управлял нетрезвый (1,62 промилле) мужчина (1984 г.р.), столкнулся с автомобилем Škoda (водитель 1995 г.р.).
8 июня, в 11.05 ч., в Таураге, на перекрестке ул. С.Даряус ир С.Гирено и Васарё 16-осёс нетрезвый (3,23 промилле) мужчина 1969 г.р. управлял автомобилем VW Passat.
В Паневежисе, на ул. Элисоно, автомобилем Ford Mondeo управлял нетрезвый (2,31 промилле) водитель (1986 г.р.).
В Тришкяй (Тельшяйский район), автомобилем Ford Mondeo управлял молодой человек 2003 г.р., в организме которого было 1,77 промилле.
8 июня, в 16.40 ч., в Варенском районе, на 8 км дороги Науеи Валкининкай-Даугай-Алитус для проверки был остановлен автомобиль Volvo V50, выяснилось, что им управляет нетрезвый (2.26 промилле) мужчина (1969 г.р.).
В Шяуляй, на ул. Витурю, нетрезвый (3,09 промилле) мужчина 1976 г.р. управлял автомобилем VW Passat.
В 17.30 ч. в Дусетос (Зарасайский район) нетрезвый (3,45 промилле) мужчина (1994 г.р.) управлял автомобилем VW Passat.
В субботу вечером в деревне Лукштай (Рокишкский муниципалитет) попался нетрезвый (2,75 промилле) тракторист (1997 г.р.) без прав (управлял трактором DT20 с прицепом).
В 19.50 ч. того же дня в деревне Рудаусяй (Вильнюсский район) на ул. Даржу, нетрезвый (2,99 промилле) мужчина (1978 г.р.) управлял автомобилем VW.
В Панавежисе в 20.50 ч. на ул. Мяджётою попалась нетрезвая (2,22 промилле) водитель 1985 г.р. автомобиля Toyota.
В Вильнюсе в 21.15 ч. на ул. Ужусенё нетрезвая (2,67 промилле) женщина (1973 г.р.) управляла автомобилем Citroen C8. Выяснилось, что этим автомобилем управляла не только пьяная женщина, но и еще более пьяный (2,71 промилле) мужчина (1971 г.р.).
В Клайпеде нетрезвый водитель побил три автомобиля. Это произошло в ночь на 9 июня, в 00.33 ч., на ул. Дебрецено. Пьяный (2,66 промилле) мужчина 1973 г.р. на автомобиле Volkswagen“ повредил автомобили Audi A4, Škoda Octavia, Škoda Superb.
9 июня в 2.25 ч. Rв деревне Кяунай (Рокишкский район) нетрезвый (1,62 промилле) мужчина (1999 г.р.) управлял автомобилем Audi A6.