Статистика не радует: сколько пьяных водителей поймали в пятницу

11 апреля, в 06.18 ч. на ул. Паупё, в деревне Паупис (Юрбакский район) автомобилем VW Golf управлял нетрезвый (1,6 промилле) водитель (2003 г.р.). У молодого человека не было прав на вождение.
В 10 ч. в Вильнюсе, на ул. Вярсмю, нетрезвый (2,25 промилле) мужчина (1975 г.р.) управлял автомобилем Toyota Prius.
В 12.14 ч. на дороге А1, в деревне Йокуляй (Клайпедский район) водитель (1986 г.р.) Citroen совершил ДТП и уехал. Полиция нашла беглеца, оказывается, он был пьян. В организме мужчины было 2,74 промилле. Подозреваемый был задержан.
В 14.10 ч. в Паневежисе, на аллее Лайсвес нетрезвый (1,96 промилле) мужчина (1986 г.р.) управлял автомобилем BMW. В машине полиция обнаружила пакет с травянистым веществом, вероятно, наркотиками.
В 13.28 ч. в Яшюнай (Шальчиинкайский район), на ул. Науёи и Гояус квадроцикл X-Ridek, на котором ехал нетрезвый (1,8 промилле) водитель (2000 г.р.), врезался в ехавший перед ним автомобиль VW Passat.
В 16.54 ч. в Расейняй, на ул. Юрбарко, нетрезвый (3,24 промилле) мужчина (1990 г.р.), управлял автомобилем Citroen C3. Подозреваемый был задержан.
В 17.10 ч. в Жеймяй (Варенский район) для проверки был остановлен автомобиль Toyota Avensis, которым управлял нетрезвый (2,55 промилле) водитель (1980 г.р.) без прав.
В 19.07 ч. на ул. Лепу, в деревне Гряужай (Юрбаркский район) на автомобиле Citroen ехал нетрезвый (1,59 промилле) мужчина (1969 г.р.).
В 21.10 ч. в деревне Норяй (Пасвальский район) нетрезвый (2,4 промилле) мужчина (1993 г.р.) управлял автомобилем Opel Zafira.
В 23.40 ч. в Вильнюсе, на ул. С.Даряус ир С.Гирено на автомобиле VW Golf ехал нетрезвый (2,14 промилле) водитель (1973 г.р.) без прав.
Всем этим водителям грозит уголовная ответственность.