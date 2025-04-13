Статистика не радует: сколько пьяных водителей поймали в пятницу

11 апреля, в 06.18 ч. на ул. Паупё, в деревне Паупис (Юрбакский район) автомобилем VW Golf управлял нетрезвый (1,6 промилле) водитель (2003 г.р.). У молодого человека не было прав на вождение.

В 10 ч. в Вильнюсе, на ул. Вярсмю, нетрезвый (2,25 промилле) мужчина (1975 г.р.) управлял автомобилем Toyota Prius.

В 12.14 ч. на дороге А1, в деревне Йокуляй (Клайпедский район) водитель (1986 г.р.) Citroen совершил ДТП и уехал. Полиция нашла беглеца, оказывается, он был пьян. В организме мужчины было 2,74 промилле. Подозреваемый был задержан.