2025.04.13 07:02

Статистика не радует: сколько пьяных водителей поймали в пятницу

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

Число нетрезвых водителей на дорогах Литвы не сокращается. В пятницу, 11 апреля, с самого утра полиция дежурила на дорогах. Кажется, водители не боятся ни штрафов, ни уголовной ответственности. Некоторых из нетрезвых водителей остановило ДТП.

11 апреля, в 06.18 ч. на ул. Паупё, в деревне Паупис (Юрбакский район) автомобилем VW Golf управлял нетрезвый (1,6 промилле) водитель (2003 г.р.). У молодого человека не было прав на вождение.

В 10 ч. в Вильнюсе, на ул. Вярсмю, нетрезвый (2,25 промилле) мужчина (1975 г.р.) управлял автомобилем Toyota Prius.

В 12.14 ч. на дороге А1, в деревне Йокуляй (Клайпедский район) водитель (1986 г.р.) Citroen совершил ДТП и уехал. Полиция нашла беглеца, оказывается, он был пьян. В организме мужчины было 2,74 промилле. Подозреваемый был задержан.

В 14.10 ч. в Паневежисе, на аллее Лайсвес нетрезвый (1,96 промилле) мужчина (1986 г.р.) управлял автомобилем BMW. В машине полиция обнаружила пакет с травянистым веществом, вероятно, наркотиками.

В 13.28 ч. в Яшюнай (Шальчиинкайский район), на ул. Науёи и Гояус квадроцикл X-Ridek, на котором ехал нетрезвый (1,8 промилле) водитель (2000 г.р.), врезался в ехавший перед ним автомобиль VW Passat.

В 16.54 ч. в Расейняй, на ул. Юрбарко, нетрезвый (3,24 промилле) мужчина (1990 г.р.), управлял автомобилем Citroen C3. Подозреваемый был задержан.

В 17.10 ч. в Жеймяй (Варенский район) для проверки был остановлен автомобиль Toyota Avensis, которым управлял нетрезвый (2,55 промилле) водитель (1980 г.р.) без прав.

В 19.07 ч. на ул. Лепу, в деревне Гряужай (Юрбаркский район) на автомобиле Citroen ехал нетрезвый (1,59 промилле) мужчина (1969 г.р.).

В 21.10 ч. в деревне Норяй (Пасвальский район) нетрезвый (2,4 промилле) мужчина (1993 г.р.) управлял автомобилем Opel Zafira.

В 23.40 ч. в Вильнюсе, на ул. С.Даряус ир С.Гирено на автомобиле VW Golf ехал нетрезвый (2,14 промилле) водитель (1973 г.р.) без прав.

Всем этим водителям грозит уголовная ответственность.

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