2024.07.22 00:00

Спецрейд в Неринге: обнаружено немало наркотиков

 
ru.DELFI.lt
Sulaikytas įtarriamasis
Sulaikytas įtarriamasis
ФОТО: Klaipėdos aps. VPK

Полиция Клайпедского округа в субботу ночью провела рейд в Неринге. Полиция искала наркотики и психотропные вещества.

По данным полиции, 20 июля, в 23.30 ч. в Неринге полиция проверила стоянку для машин на дороге Нида–Смильтине.

Внимание полиции привлекли молодые люди в автомобиле VW Caddy, один 1999 г.р., другой – 2000 г.р. В кармане одного из них был обнаружен сверток из фольги с растительным веществом зеленого цвета и два пластиковых пакета с таблетками разного цвета (по 10 в каждом). Еще две таблетки были найдены в кошельке. Кроме того, была обнаружена емкость с желтоватой жидкостью.

Подозревают, что это были наркотик.

Подозреваемых доставили в комиссариат. Начато расследование по факту хранения наркотиков без цели сбыта.

В 1.30 ч. в Неринге, около северного пляжа, проверили женщину 1989 г.р. У нее в сумочке нашли порошок желтоватого цвета,подозревают, что это наркотики. Было начато еще одно расследование.

Через 10 минут в Неринге, на ул. Куршю, с наркотиками попался военный Литовской армии и девушка.

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