Спасение человека в Каунасской крепости: пожарные-спасатели разрезали решетки и двери

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, за помощью к пожарным обратилась полиция.
Дежурные информировали, что необходимо попасть в шахту Каунасской крепости во II форте на ул. Пилвишкю. Пожарные-спасатели с помощью циркулярной пилы срезали решетки и попали в форт, затем им пришлось разрезать железную дверь. Внутри был обнаружен упавший в шахту человек.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Выяснились необычные обстоятельства.
По словам представителя полиции Клайпедского округа Реды Зараускене, в четверг, в 6.30 ч., в полицию обратилась женщина 1979 г.р. Она сказала, что ее 34-летний друг попросил забрать его из II форта.
В указанном месте она нашла ботинки и телефон друга. Женщина позвонила в полицию. Полицейским с мужчиной пообщаться не удалось, не говорил он и со своей подругой.
В 10 ч. мужчину достали из шахты и передали в руки врачей. Он был в сознании, без внешних следов насилия. Мужчина ничего объяснить не мог, поэтому его увезли в больницу.