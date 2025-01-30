2025.01.30 19:01

Спасение человека в Каунасской крепости: пожарные-спасатели разрезали решетки и двери

 
Kauno tvirtovė
Kauno tvirtovė
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis

Загадочное происшествие в Каунасской крепости: в четверг утром пожарные-спасатели вытащили из шахты мужчину без ботинок.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, за помощью к пожарным обратилась полиция.

Дежурные информировали, что необходимо попасть в шахту Каунасской крепости во II форте на ул. Пилвишкю. Пожарные-спасатели с помощью циркулярной пилы срезали решетки и попали в форт, затем им пришлось разрезать железную дверь. Внутри был обнаружен упавший в шахту человек.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Выяснились необычные обстоятельства.

По словам представителя полиции Клайпедского округа Реды Зараускене, в четверг, в 6.30 ч., в полицию обратилась женщина 1979 г.р. Она сказала, что ее 34-летний друг попросил забрать его из II форта.

В указанном месте она нашла ботинки и телефон друга. Женщина позвонила в полицию. Полицейским с мужчиной пообщаться не удалось, не говорил он и со своей подругой.

В 10 ч. мужчину достали из шахты и передали в руки врачей. Он был в сознании, без внешних следов насилия. Мужчина ничего объяснить не мог, поэтому его увезли в больницу.

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