Спасательная операция под Аукштадварисом – утонули двое друзей-рыбаков

По данным полиции, 6 марта, в 8 ч. двое мужчин отправились на рыбалку на озеро Юодис. Вечером ни один из них домой не вернулся, созвониться с ними не удалось. Сын одного из пропавших дал спасателям координаты места, где его отец оставил внедорожник Toyota RAV4.
В четверг пожарные-спасатели обнаружили в озере тело. Оно находилось в 300 м от берега. Пожарные-спасатели вытащили тело мужчины 1958 г.р. Это было тело друга отца заявителя.
Поиски мужчины 1964 г.р. отложили до пятницы. В пятницу поиски продолжились, но они значительно осложнены - к озеру невозможно подъехать.
По данным полиции, тело второго мужчины было найдено в 14.41 ч.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Еще одного человека пожарные-спасатели спасли6 марта в Вильнюсе, в 16.41 ч. на ул. Жалюю Яжеру, на озере Бальсис. Мужчина провалился под лед, на расстоянии 400 м от берега. Во время операции по спасению под лед провалился пожарный-спасатель. Пожарные вытащили мужчину и передали в руки врачей.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в четверг утонули еще трое человек. В 7.20 ч. сообщили, что в Биржайском районе, на ул. Яунимо, под мостом, на озере Ширвена было замечено тело человека.
В 100 м от берега было обнаружено тело утопленника.
Комиссариат Утенского района сообщил, что в 15.44 ч. в Утенском районе из озера Таурагнас вытащили тело мужчины (1940 г.р.) без внешних следов насилия. Мужчина утонул, провалившись под лед.
В 22.46 ч. поступило сообщение, что в деревне Ужумишкес, на озере Ягуделис, было обнаружено тело утонувшего мужчины. Оно находилось в 10 м от берега.
В 9.35 ч. поступило сообщение о том, что в Паневежском районе, в деревне Павешечай, на ул. Тайкос, под лед провалился рыбак. Он находился в 30-40 м от берега. К приезду пожарных, мужчина сам выбрался на берег, где его осмотрели врачи.