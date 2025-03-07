Спасательная операция под Аукштадварисом – утонули двое друзей-рыбаков

По данным полиции, 6 марта, в 8 ч. двое мужчин отправились на рыбалку на озеро Юодис. Вечером ни один из них домой не вернулся, созвониться с ними не удалось. Сын одного из пропавших дал спасателям координаты места, где его отец оставил внедорожник Toyota RAV4.

В четверг пожарные-спасатели обнаружили в озере тело. Оно находилось в 300 м от берега. Пожарные-спасатели вытащили тело мужчины 1958 г.р. Это было тело друга отца заявителя.

Поиски мужчины 1964 г.р. отложили до пятницы. В пятницу поиски продолжились, но они значительно осложнены - к озеру невозможно подъехать.

По данным полиции, тело второго мужчины было найдено в 14.41 ч.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.