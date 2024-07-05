Сожитель владелицы Foxpay и iSun обратился в полицию по поводу поступающих угроз

„Мне бы хотелось получить ответы на все вопросы, возникшие в этой громкой истории. Я убежден, что вся серия действий в этой истории имеет злонамеренные и криминальные причины, в том числе рэкет. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы это выяснили компетентные службы“, – говорится в пресс-релизе В. Германаса.

Как утверждает сожитель Е. Тринкунайте, он ищет справедливости в этой ситуации не только по личным мотивам.