Совместная латвийско-литовская операция: задержан водитель с поддельными правами

Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы Литвы (VSAT), в четверг вечером сотрудники Шяуляйской пограничной заставы совместно с коллегами из Пасвалиса и Государственной пограничной службы Латвии, а также полицией провели совместное патрулирование на дороге Рига-Пасвалис-Паневежис в районе населенного пункта Шкилинпамушис (Пасвальский район).

В ходе проверки пограничники остановили Citroen Jumpy. За рулем автомобиля с эстонскими номерными знаками находился 31-летний гражданин Эстонии. Иностранец предъявил сотрудникам VSAT документы, однако его польские водительские права сразу же вызвали подозрения.