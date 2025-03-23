2025.03.23 10:41

Совместная латвийско-литовская операция: задержан водитель с поддельными правами

 
rus.DELFI.lv
Suklastotas vairuotojo pažymėjimas
Suklastotas vairuotojo pažymėjimas
ФОТО: VSAT

В ходе международной операции в районе города Пасвалис (Литва) пограничники задержали гражданина Эстонии, следовавшего из Латвии в Литву на микроавтобусе. Он предъявил литовским пограничникам польские права, предположительно, фальшивые.

Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы Литвы (VSAT), в четверг вечером сотрудники Шяуляйской пограничной заставы совместно с коллегами из Пасвалиса и Государственной пограничной службы Латвии, а также полицией провели совместное патрулирование на дороге Рига-Пасвалис-Паневежис в районе населенного пункта Шкилинпамушис (Пасвальский район).

В ходе проверки пограничники остановили Citroen Jumpy. За рулем автомобиля с эстонскими номерными знаками находился 31-летний гражданин Эстонии. Иностранец предъявил сотрудникам VSAT документы, однако его польские водительские права сразу же вызвали подозрения.

При более детальном рассмотрении не осталось никаких сомнений в том, что представленная эстонской стороной справка не соответствует требованиям, предъявляемым к оригинальным документам, и, скорее всего, также является подделкой.

По делу начато досудебное расследование по факту подделки или незаконного хранения документа. Гражданин Эстонии задержан, а микроавтобус передан уполномоченному лицу, имеющему действующие водительские права.

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