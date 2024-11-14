Соседи рассказали о подожженном в Вильнюсе доме: в Google он отмечен, как притон бездомных

„Реакция была молниеносной. Людей из дома вызволили в течение 5 минут,“ – сказал Шаучюнас.

В той же комнате на полу лежал еще один человек. Его также передали в руки врачей.

Когда приехали пожарные-спасатели, в доме бушевало пламя. Комната, в котором были люди, была в дыму. Начальник смены пожарных Арвидас Шаучюнас выбил окно и увидел лежавшего в кровати человека. Пожарные-спасатели вытащили его из дома через окно.

По данным пожарных-спасателей, пожар начался около полуночи в Новой Вильне, на ул. В.Сирокомлес. Жертв удалось избежать, поскольку пожарные-спасатели быстро приехали, а соседи сказали, где искать людей.

„Хорошо, что соседи сказали, где искать людей, как пробраться внутрь, поскольку дом большой, комнат там много, а пожар начался в другой части дома. Если бы мы зашли с другой стороны, то минуты стали бы решающими“, – сказал пожарный Роланд Наркевич.

В доме детектора дыма не было. По словам соседей, хозяйка дома живет за границей, а в доме хозяйничают бездомные.

„Я ей звонил, она еще за границей. Я рассказал, что произошло“, – сказал журналисту Delfi сосед Юрий. „Соседи говорили, что в доме находятся трое. Двоих нашли, третий, скорее всего вышел сам, он стоял около скорой“, - сказали пожарные.

По словам соседа, дом заброшенный.