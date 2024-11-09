Сообщается о трагическом ДТП под Клайпедой: на человека наехали несколько автомобилей

Первыми о ДТП сообщили члены группы „Клайпедские рейды II“. Сообщается, что ДТП произошло недалеко от кольца Якай, рядом с ТЦ Promo. На видео виден стоящий у обочины поврежденный автомобиль.
Представитель Клайпедских пожарных-спасателей сказал, что пожарные на место происшествие выезжали в 18 ч.
По предварительным данным, на Палангском шоссе, на пути в сторону Клайпеды, столкнулись Volvo V60 и Aixam (таким автомобилем могут управлять несовершеннолетние). По словам очевидцев, после столкновения Aixam“ съехал с дороги, а Volvo врезался в бордюр. В этом ДТП люди не пострадали.
Департамент полиции сообщил, что 9 ноября, в 19 ч. в Клайпедском районе, на дороге Паланга–Клайпеда, около Зеленой долины, автомобиль сбил мужчину (личность пока не установлена), затем на мужчину наехало еще несколько автомобилей. Мужчина скончался.
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