2024.07.01 13:09

Сообщается о серьезном ДТП в Каунасе, один из водителей – пьян

 
ru.DELFI.lt
Avarija Kaune
Avarija Kaune
ФОТО: Edgaras Jackūnas

На магистрали A1 произошло ДТП, пострадали оба водителя.

„За Гирайте езжайте по вспомогательной полосе, только там есть проезд. Обе полосы закрыты, там столкнулись два автомобиля“, – сообщают в группе „Где стоит полиция в Каунасе“.

Представитель Главного комиссариата полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала, что сообщение о ДТП на магистрали А1, около IX форта сообщили в 11.15 ч.

„Столкнулись автомобили Volkwagen (водитель 1940 г.р.) и Toyota, которым управлял нетрезвый (2,57 промилле) мужчина 1971 г.р“, – информировала представитель полиции.

Обоих водителей увезли в больницу.

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