Сообщается о пожаре в Министерстве обороны в Вильнюсе

По данным Delfi, в 7.13 в Министерстве обороны сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламени не было видно. В министерство направлены 4 пожарные машины и автомобиль с лестницей. Также прибыл большой отряд полиции.