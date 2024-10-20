Сообщается о пожаре в Министерстве обороны в Вильнюсе

По данным Delfi, в 7.13 в Министерстве обороны сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламени не было видно. В министерство направлены 4 пожарные машины и автомобиль с лестницей. Также прибыл большой отряд полиции.
Горела входная дверь здания. Пожар был быстро потушен.
До этого пожара аналогичный инцидент произошел на недалеко расположенном проспекте Гедиминаса. Около 6 часов утра там подожгли дверь кафе.
Пока неясно, связаны ли эти события.
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