Сообщается о пожаре в Каунасе, эвакуированы жители 16-этажного жилого дома

„Горит 16-этажное здание возле магазина Iki на улице Лукшё, - об этом в 11.14 утра сообщил читатель порталу „Что происходит в Каунасе“.



По словам жителей Каунаса, на балконе видно открытое пламя. Как прокомментировала новостному порталу „Что происходит в Каунасе“ старший специалист Каунасского противопожарно - спасательного управления Джюгинта Вайткявичене, пожар вспыхнул на балконе многоквартирного дома на улице П. Плехавичюса, на 16-м этаже. По предварительным данным, на балконе находится человек, из здания эвакуируют людей. Подробности пока не сообщаются, на месте работают все спецслужбы.