2025.02.17 12:35

Сообщается о пожаре в Каунасе, эвакуированы жители 16-этажного жилого дома

 
ru.DELFI.lt

В понедельник утром большое количество пожарных выехало в район Эйгулю после сообщений о возгорании балкона в 16-этажном жилом доме.

„Горит 16-этажное здание возле магазина Iki на улице Лукшё, - об этом в 11.14 утра сообщил читатель порталу „Что происходит в Каунасе“.

По словам жителей Каунаса, на балконе видно открытое пламя. Как прокомментировала новостному порталу „Что происходит в Каунасе“ старший специалист Каунасского противопожарно - спасательного управления Джюгинта Вайткявичене, пожар вспыхнул на балконе многоквартирного дома на улице П. Плехавичюса, на 16-м этаже. По предварительным данным, на балконе находится человек, из здания эвакуируют людей. Подробности пока не сообщаются, на месте работают все спецслужбы.

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