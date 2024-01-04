Сообщается о ДТП в Таурагском районе: столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля

Первыми о ДТП сообщили члены группы "Помощь водителям в Таураге" в социальной сети фесйбук.

"Мост у Шунии закрыт, ДТП", – пишут водители.

По данным полиции, в 9.08 ч. поступило сообщение о том, что в деревне Мажонай, около моста через реку Шуния, столкнулись три автомобиля. Мост ремонтируют, поэтому движение на нем регулирует светофор.

Микроавтобус, которым управлял гражданин Польши, переехал через мост и столкнулся со стоявшими там автомобилями Peugeot и Audi.

На место происшествия вызвали пожарных-спасателей, но никто не был зажат. Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы машин.

По предварительным данным, 50-летняя водитель Audi жаловалась на кровотечение из носа. Ее осмотрели врачи.

Водителя микроавтобуса увезли в больницу.